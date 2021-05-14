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Байкальский отель – в числе лучших в России

Парк-отель «Соболинка», расположенный в Байкальске признан лучшим горнолыжным отелем России. Почётное звание присвоено по версии премии Russian Hospitality Awards. 

Парк-отель, принадлежащий компании «Гранд Байкал», стал первым, оставив позади конкурентов из Сочи. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве.

Лучших в индустрии гостеприимства среди российских участников туристического рынка престижная премия Russian Hospitality Awards выбирает каждый год. В числе жюри представители Федерального агентства по туризму, Общенационального союза индустрии гостеприимства, Министерства экономического развития и другие. При оценке номинантов учитывают рейтинги отелей в международных и локальных системах онлайн-бронирования.

Парк-отель «Соболинка», расположенный в живописном лесном массиве, принимает в год до 5,5 тысячи гостей. В километре от него находится горнолыжная база, где можно кататься на сноуборде или горных лыжах. Летом легко добраться до байкальского пляжа Красные Пески.


<p>Фото: <a href=\"https://baikalski.net/hotels/grand-bajkal/\">https://baikalski.net/hotels/grand-bajkal/</a></p> <p>Фото: <a href=\"https://baikalski.net/hotels/grand-bajkal/\">https://baikalski.net/hotels/grand-bajkal/</a></p> <p>Фото: <a href=\"https://baikalski.net/hotels/grand-bajkal/\">https://baikalski.net/hotels/grand-bajkal/</a></p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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