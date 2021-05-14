Движение транспорта под демонтируемым путепроводом на Качугском тракте ограничат с 19 по 27 мая

Об этом сообщила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Сейчас специалисты расширяют объезд путепровода. В выходные проведут асфальтирование, затем обеспечат освещение участка. 19 мая в 10 часов утра на него переведут движение всего транспорта, который едет из Иркутска в населенные пункты, расположенные по Качугскому и Александровскому трактам. В этот день начнётся демонтаж пролётных балок аварийного путепровода. Работы будут проводить с помощью подъемного крана и тяжелой техники. Движение транспорта и пешеходов под путепроводом будет полностью закрыто. Его восстановят 27 мая.

Аварийный путепровод находится на выезде из Иркутска. Движение транспорта по нему было закрыто в 2002 году. Создаваемый объезд путепровода, по которому будет двигаться транспорт, сохранят. Пользоваться им смогут те, кто едет в микрорайона Искра и Лесной.