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Дождь и грозы пройдут в Иркутской области 15 мая

При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 мая ночью в западных, северо-западных, центральных районах, днем по остальной территории местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 16-21 м/с, дожди, грозы.

Силы и средства служб экстренного реагирования находятся в готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации.

15-17 мая местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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