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Шествие в честь Дня города Иркутска перенесли с июня на сентябрь из-за коронавируса

Мэрия Иркутска сообщила на официальном сайте, что традиционное праздничное шествие в честь Дня города перенесли с июня на сентябрь из-за коронавируса.

«Шествие как массовое мероприятие, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, было решено провести в сентябре. За это время мы надеемся достичь высоких показателей по вакцинированию жителей областного центра, формированию коллективного иммунитета и улучшению эпидемиологической ситуации в городе в целом», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталия Барышникова.

При этом праздновать 360-летие Иркутска планируют все лето. Старт событий – 5 июня. На городских площадках состоятся концерты, спортивные и развлекательные мероприятия. Карнавал-шествия станет кульминацией события. План празднования юбилея города будет сформирован и опубликован в ближайшее время.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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