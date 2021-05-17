Один лесной пожар остается непотушенным в Иркутской области

В действующем состоянии на утро 16 мая в Иркутской области перешел пожар, обнаруженный в субботу в Зиминском районе на незакрепленном за арендаторами участке с лиственными насаждениями. Площадь очага 65 га, из которых 30 га, не покрытые лесом.

За последние сутки ликвидированы в регионе два лесных пожара. Оба возгорания были обнаружены 15 мая в Нижнеудинском районе на незакрепленных за арендаторами территориях. Один пожар возник по вине местного населения, в другом случае огонь перешел в лес от железнодорожной насыпи. Общая площадь этих очагов 78 га.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона зарегистрирован 51 пожар на общей площади 1061,1 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 199 случаев, площадь, пройденная огнем, – на 24529 га, сообщает пресс-служба губернатора.