Заливка новой блок-секции домов началась в районе Угольщиков в Тулуне

Восьмиэтажное здание планируют сдать в 2022 году.

– Два этих видео мне на днях прислали из Тулуна. И оба – радуют. На первом – начало заливки бетона новой блок-секции второй очереди строительства домов на Угольщиков. Она будет восьмиэтажной. Нам предстоит построить ещё 4 дома на 320 квартир, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

В микрорайоне Угольщиков полностью готовы и почти заселены шесть восьмиэтажных домов на 496 квартир и три двухэтажных дома на 66 квартир. К 1 июня заселят 556 семей. Это более 1,5 тысячи человек.

Там же готов детский сад на 140 детей, штат уже собран. С 1 сентября детский сад начнёт работу.

– Темпы восстановления не снижаем. Стараюсь как можно чаще посещать пострадавшие от наводнения районы. Должен лично контролировать работы на всех этапах, – пишет губернатор.

Ранее Игорь Кобзев рассказал о том, какая недвижимость появится в городе. – В 2022 году в городе планируется начать строить детскую поликлинику и торговый центр, – сообщил он.