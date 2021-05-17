Как ликвидировать кадровый голод? En+ Group планирует привлечь медиков в регионы

Компания En+ Group, объединяющая активы в энергетике и производстве алюминия, запустила целевую программу подготовки ординаторов для нужд «РУСАЛ Медицинского центра». В интервью Независимой газете руководитель проекта Валерий Савельев рассказал, как возникла эта идея и поделился деталями проекта.

Кадровый голод

По словам гендиректора «РУСАЛ Медицинского центра», в крупных городах нехватка медицинского персонала пока не критична. Но в небольших городах, где расположены заводы РУСАла, проблема очень острая. Особенно сильно она проявилась в разгар пандемии.

– Большая часть персонала находится в пенсионном и предпенсионном возрасте. Мы понимаем, что в ближайшие годы эти очень ценные сотрудники уйдут на заслуженный отдых. Именно поэтому было принято решение о запуске программы «Ординатура», – говорит Валерий Савельев.

Два года ординатуры бесплатно

Компания полностью оплатит студенту два года ординатуры и каждый месяц будет выплачивать стипендию в размере одного МРОТ.

– Мы приглашаем к участию в данной программе выпускников медицинских вузов, поступающих в 2021 году на востребованные в нашей компании специальности ординатуры. Принять участие в программе могут будущие ординаторы Красноярского, Иркутского и Уральского государственных медицинских университетов, – подчеркнул Валерий Савельев.

Хороший соцпакет и обучение

По завершению обучения ординатор должен будет отработать в одном из филиалов РМЦ 5 лет. В поддержку обучающимся дадут опытных наставников, организуют повышение квалификации и профессиональную подготовку за счет работодателя. В «РУСАЛ Медицинский Центр» действует расширенный социальный пакет – кроме гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом, всем сотрудникам предоставляется дотация на питание, выделяются путевки на оздоровление сотрудников и их детей.

– Дополнительно ко всем социальным гарантиям, действующим в РМЦ, молодым специалистам в рамках данной программы будут компенсированы затраты на переезд к месту работы и ежемесячно будет компенсироваться аренда жилья.

Кроме того, сотрудники могут принять участие в льготной программе ипотечного кредитования, активно стартовавшей в компании в 2020 году.

От стоматологов до хирургов

«РУСАЛ Медицинский центр» приглашает наиболее востребованных специалистов.

– Те, которые востребованы сейчас и будут востребованы в «РУСАЛ Медицинский центр» в будущем. Это терапия, офтальмология, рентгенология, неврология, хирургия, оториноларингология, акушерство и гинекология, функциональная диагностика, стоматология терапевтическая, психиатрия.

Напомним, что в разгар пандемии по инициативе основателя En+ Group Олега Дерипаски в семи городах Сибири и Урала (Краснотурьинск, Ачинск, Богучаны, Шелехов, Братск, Тайшет и Саяногорск) всего за полгода были построены современные медицинские центры помощи и спасения. На эти цели компания выделила более 4 млрд руб. Построив центры, компания столкнулась с нехваткой персонала в регионах.

12 мая En+ Group объявила о запуске целевой программы для ординаторов 12 мая. Прием заявок на участие в программе начнется не позднее 1 июля 2021 года.

После прохождения программы ординатуры участники будут гарантированно трудоустроены в учреждения корпоративного провайдера медицинских услуг En+ Group «РУСАЛ Медицинский центр» (РМЦ). В РМЦ входят 11 филиалов и 5 подразделений в городах присутствия Группы.

Выпускники будут трудоустроены в филиалах Ачинска, Саяногорска, Красноярска, Шелехова, Братска, Каменск-Уральского и Краснотурьинска.

В разгар пандемии по инициативе основателя En+ Group Олега Дерипаски в семи городах Сибири и Урала (Краснотурьинск, Ачинск, Богучаны, Шелехов, Братск, Тайшет и Саяногорск) всего за полгода были построены современные медицинские центры помощи и спасения. На эти цели компания выделила более 4 млрд руб.