Суворовское училище в Иркутске не смогут открыть 1 сентября 2021 года

Иск общественных активистов сорвал планы правительства Иркутской области по открытию 1 сентября 2021 года в Иркутске суворовского училища, построить которое поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев во время прямого эфира в социальных сетях.

"Ряд организаций, по-моему, "В поле зрения", и несколько человек обратились с иском в суд о том, чтобы приостановить строительство, о том, что наше управление неправильно подготовило и издало приказ. Это все оспаривается. Будет судебное решение, где будут оценены действия и региональной власти. И если судебное решение будет в нашу пользу, мы точно активно включимся в работу, но, понимая, что открытие будет не 1 сентября, потому что для нас очень важно качество, ведь там будут проживать дети круглосуточно – более 560 человек", – подчеркнул Игорь Кобзев.

По его словам, сроки реализации проекта зависят от того, когда вынесут судебное решение и каким оно будет.

Напомним, что суворовское училище планировали открыть на базе ИВВАИУ. По предварительной оценке, стоимость проведения работ по реставрации и приспособлению объектов составит свыше 1 млрд рублей.