РСХБ Факторинг рассказал об инновационных финансовых инструментах для сельскохозяйственных производителей

17 мая на Саммите «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции» генеральный директор РСХБ Факторинг Михаил Яценко раскрыл ключевые особенности инновационных финансовых инструментов для сельскохозяйственных производителей.

На Саммите были представлены экспертные доклады на тему перспектив развития фермерских хозяйств, трендов потребления на рынке мяса и мясных продуктов и экспортном потенциале и барьеров развития рынка кормов.

В своем выступлении Михаил Яценко особо подчеркнул важность развития кредитно-финансовой системы сельских территорий России и поделился с участниками Саммита экспертной информацией о финансовых решениях, которые помогут даже небольшим фермерским хозяйствам стать поставщиками крупных торговых сетей.

Пандемия COVID-19 вызвала новую волну экономического кризиса, после которого бизнес будет восстанавливаться еще несколько лет. Это приведет к высоким ставкам по займам, ограниченным срокам и объемам, а также дополнительным залоговым требованиям при кредитовании бизнеса.

«В таких условиях вопрос сохранения маржинальности малых и средних сельскохозяйственных предприятий стоит особенно остро и наталкивает на поиски альтернативных источников финансирования», - констатировал Михаил Яценко.

Потребность в ликвидности, которая возникает у поставщиков (сельхозпроизводителей) при кассовом разрыве, когда покупатели (торговые сети) еще не расплатились, традиционно решается с помощью кредитования. Для этого производителям нужно время, объемный пакет документов, а также зарегистрированный залог. Этот метод не быстрый и требует планирования, что крайне сложно реализовать в современных условиях, особенно когда речь идет о небольших сельхозпредприятиях, которые зачастую такой возможности не имеют.

По словам генерального директора «РСХБ Факторинг», инновационность факторинга в том, что он может помочь в ситуации, когда поставщику еще не заплатили и покупатели просят дополнительную отсрочку платежа.

Как это работает?

1. В классическом факторинге при продаже права требования к покупателю факторинговая компания может выдать финансирование поставщику без сложной процедуры проверки и залога, если покупатель знаком и понятен банку, в течение суток или даже нескольких часов.

2. При наличии дефицита ликвидности для решения иных бизнес-задач, например, строительства нового производственного объекта, которые требуют расчета с контрагентами сельхозпроизводителя, факторинговая компания оценивает уже кредитные качества самого сельскохозяйственного предприятия и платит за него поставщикам двумя способами, оформляя договорные отношения или с сельхозпроизводителем, или с самими поставщиками. Во втором случае это дает предприятию возможность пользоваться финансированием фактически бесплатно, так как за пользование деньгами будут платить его поставщики. Таким образом, можно не привлекать кредит и не пользоваться услугами классического факторинга, а один раз пройдя процедуру верификации в факторинговой компании как надежный покупатель.

«Безусловно, факторинг не является заменой классическому кредитованию, а инновационной альтернативой, которая помогает даже небольшим сельхозпроизводителям стать поставщиками крупных сетей и получить деньги сразу после поставки, или же выиграть тендер, получая отсрочку до полугода, а также, пройдя процедуру верификации один раз, в дальнейшем беспрепятственно закупаться у поставщиков», - подчеркнул Михаил Яценко.

Что дальше?

По прогнозам генерального директора «РСХБ Факторинг», в ближайшем будущем высокая конкуренция на рынке факторинговых услуг приведет к увеличению скорости и снижению стоимости самой услуги, и, как следствие, возникновению гибридных продуктов с банками или партнерами факторов.

«Такие примеры на рынке уже есть, и в перспективе их количество будет только расти. В результате клиенты-производители будут получать экстрасервис, что лишь увеличит популярность этого продукта, который позволяет достигать компромисса между поставщиками и дебиторами и даже в условиях экономической нестабильности сохранять бизнес без ущерба для его маржинальности», - резюмировал Михали Яценко.

ООО «РСХБ Факторинг» начало свою деятельность осенью 2019 года, входит в Группу компаний АО «Российский сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк), лидера национальной банковской системы и одного из крупнейших государственных банков Российской Федерации.

ООО «РСХБ Факторинг» осуществляет деятельность во всех регионах присутствия Россельхозбанка (81 субъект Российской Федерации), используя возможности филиальной сети банка, насчитывающей более 1300 точек продаж.

По итогам 2020 года факторинговый портфель компании составил 18,4 млрд. рублей, что позволило ООО «РСХБ Факторинг» войти в десятку крупнейших игроков рынка спустя год существования. В первом квартале 2021 года компания продолжила наращивать темпы роста, расширив факторинговый портфель 23,85 млрд. рублей, что на 29,3% выше аналогичного показателя по итогам 2020 года.