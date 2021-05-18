Банк России «очень обеспокоен» ситуацией со вкладами населения в банках, заявил первый зампред регулятора Дмитрий Тулин.

Россияне начали активно закрывать срочные депозиты в рублях в апреле прошлого года на фоне обвала нефти и курса рубля. С тех пор их общий объем сократился на 2,19 трлн руб., или 12%. Частично этот процесс компенсировал приток средств на текущие и накопительные счета, однако в 2021 году и он развернулся вспять: за первый квартал их объем сократился на 280 млрд руб. Всего же за три месяца рублевые сбережения населения в банковской системе уменьшились на 751 млрд руб.

Цифры, в принципе, не удивительны. Банк России опустил в прошлом году ключевую ставку до 4,25%, что привело к девальвации рубля и разгону инфляции почти до 6%, при таргете ЦБ по инфляции в 4%. Ставки по вкладам стали отрицательными в реальном выражении. Рубль перестал быть валютой сбережений. Россияне стали вместо вкладов в банках покупать акции, валюту, недвижимость, инвестиционные монеты и т.д.

Впрочем, нет худа, без добра. В России сейчас 11 млн брокерских счетов, на которых находится 7 трлн руб. Дивидендная доходность российского рынка акций значительно превышает ставки по вкладам и даже ключевую ставку Банка России. На фоне начала цикла повышения ключевой ставки Банком России ставки по вкладам пошли вверх. Однако вернуть к ним доверие со стороны граждан сможет только ставка по депозитам, которая значительно превысит инфляцию.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»