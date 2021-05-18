Обеспечение сельхозпредприятий агротехникой обсудили в Иркутской области

Вопрос обновления технического парка в отдельных хозяйствах стоит остро, сказал директора АО «Росагролизинг» Павел Косов.

– Одним из приоритетных направлений в приобретении техники является лизинг, где возмещается из областного бюджета 40% от стоимости приобретаемой техники и оборудования, и 70% на приобретение зерносушильного, зерноподрабатывающего оборудования, механизмов для зернохранилищ, картофелехранилищ, овощехранилищ, в рамках установленных лимитов, – отметил он во время встречи с губернатором Игорь Кобзев.

Росагролизинг ведет активную работу по взаимодействию с аграриями СФО. За 2020-2021 годы аграриями Сибири было приобретено 395 единиц сельхозтехники и оборудования, которое может использоваться в проведении весенних полевых работ 2021 года. Общий объем инвестиций компании в 2020-2021 гг. в посевные кампании СФО составил свыше 1,9 млрд руб.

Иркутская область является одним из лидеров по объемам приобретения техники в лизинг.

С регионом Росагролизинг работает с 2002 года. За это время компания инвестировала в развитие АПК Иркутской области почти 4 млрд руб. и поставила на поля региона около 2 тыс. единиц сельхозтехники. Клиентами Росагролизинга являются более 200 иркутских сельхозтоваропроизводителей. За всю историю сотрудничества Росагролизинг поставил на поля региона более 500 тракторов и почти 300 комбайнов.