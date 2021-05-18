Говорящие на бурятском языке куклы поступят в детские сады Усть-Ордынского округа

Звуковые файлы регулируются педагогом и позволяют ему в игровой форме обучить ребенка нужным речевым фразам, сообщают в администрации области.

Интерактивный комплекс для дошкольных учреждений приобретен в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка» на 2020-2024 годы региональной госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области». Об этом сообщил заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.

– В 2020 году такие же современные учебно-наглядные комплексы были приобретены для всех 49 дошкольных образовательных учреждений Усть-Ордынского Бурятского округа, где реализуется программа изучения бурятского языка. За прошедший год практического использования комплекса от педагогов получены только положительные отзывы. Все убедились, что куклы и другие наглядные пособия позволяют детям быстрее изучать родной язык, проигрывая различные бытовые ситуации. В текущем году детсадам стали необходимы дополнительные комплексы для более активного вовлечения детей в образовательный процесс, – отметил Анатолий Прокопьев.

Также руководитель администрации УОБО сообщил, что в этом году станет на 10 дошкольных учреждений, где будет изучаться бурятский язык, больше. В эти детсады также поступят новые учебно-наглядные пособия, приобретенные в рамках региональной госпрограммы. Юбилейные поручения об организации изучения бурятского языка с сентября 2021 года в рамках подготовки к 85-летнему юбилею округа были вручены руководителям дошкольных образовательных организаций Аларского, Боханского и Эхирит-Булагатского районов.