Альфа-Банк обновил линейку бизнес-карт

Альфа-Банк обновил линейку карт для бизнеса. Теперь она включает всего 3 понятных продукта.

«Альфа-Бизнес» — универсальная бизнес-карта с кэшбэком. Она выдается сразу при открытии счета. По карте доступны все операции: оплата товаров и услуг по всему миру, снятие и внесение наличных, пополнение с карт физических лиц.

«Альфа-Бизнес Премиум» — карта для представительских расходов с привилегиями. Это кэшбэк до 5% на бизнес-траты, помощь по юридическим и бухгалтерским вопросам, доступ в бизнес-залы и организация командировок. Карта дает страховую защиту от мошеннических списаний и ограблений в любой точке мира, а также от задержек рейса и багажа.

«Альфа-Бизнес Кредит» — решение для покрытия кассовых разрывов с беспроцентным периодом в 60 дней. Карта выдается без подтверждения финансового положения компании — достаточно данных по ИНН. Она доступна даже для клиентов, только что зарегистрировавших свой бизнес и не имеющих оборотов в банке.

«Мы упаковали лучшие на рынке сервисы в три лаконичных продукта с прозрачными условиями. При этом они доступны как в виртуальном, так и пластиковом формате. Клиенту больше не нужно иметь много карт для разных задач. Альфа-Банк задает новую планку. Виртуальная карта — не отдельный продукт, а обязательная составляющая любой бизнес-карты, она выпускается автоматически и мгновенно активируется», — прокомментировала руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.