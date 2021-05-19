Русал сменит название на AL+ и выделит «грязные активы» в отдельную структуру

Русал планирует выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную структуру, говорится в официальном сообщении компании. Крупнейшими активами новой компании станут российские глиноземные активы — Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский и алюминиевые заводы — Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский.

Новая компания сможет сосредоточиться на перспективных развивающихся рынках и реализации масштабной программы экологической перестройки предприятий, объявленной в апреле. Значительная часть старых электролизных мощностей будет перестроена и переведена на самую современную технологию с использованием обожженных анодов.

Сам Русал сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом и будет переименована в AL+.

Предполагается, что в AL+, которая продолжит экспортировать алюминий в страны с высокими требованиями к экологии (например, в Европу и США), войдут алюминиевые заводы — Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Тайшетский, Богучанский, КУБАЛ (находится в Швеции). В нее также будут включены глиноземные заводы — Николаевский, Aughinish, EurAllumina, QAL, Friguia, Windalco и добывающие активы — Kindia, Dian Dian, BCGI.

«Ценности устойчивого развития разделяют все больше людей во всем мире. Поэтому сегодня мы объявляем о следующем важнейшем шаге в этом направлении, который отвечает интересам обеих компаний. AL+ сфокусируется на достижении целей в рамках объявленной программы Net Zero, и далее продвигая продукцию с низким углеродным следом под брендом ALLOW, а новая компания сконцентрируется на долгосрочной программе модернизации мощностей. Предлагаемое выделение активов позволит обеим компаниям раскрыть полный потенциал. Я уверен, что разделение активов с разным углеродным следом будет способствовать увеличению капитализации и расширит возможности развития», — отметил председатель совета директоров РУСАЛа Бернард Зонневельд.

«Сегодня мы начинаем отсчет новой истории нашей компании, которая за последние 20 лет прошла огромный путь от производителя первичного алюминия до приоритетного поставщика высококачественной продукции с добавленной стоимостью крупнейших глобальных брендов. Эта транформация отражает приверженность ключевым ценностям компании и приоритет экологического прогресса, которыми мы руководствуемся в нашей стратегии как надежный и открытый производитель алюминия с низким углеродным следом. Устойчивое развитие – это единственно возможная основа комплексного развития промышленных отраслей во всем мире, и мы продолжим реализацию своей амбициозной стратегии устойчивого развития», – сказал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.