Уровень воды резко снизился в Иркутском водохранилище

Рядом с поселком Патроны уровень воды снизился до шестилетнего минимума, сообщают Вести Иркутск.

В Иркутске оголилась прибрежная зона возле ледокола «Ангара».

Очевидцы выкладывают фото и видео в социальных сетях, где тоже «убежала» вода. Это 17-й и 28-й километр Байкальского тракта. В микрорайоне Солнечном около ледокола «Ангара» тоже оголился берег. Как, впрочем, и на Чертугеевскои заливе.

Чтобы найти причину явления, природоохранная прокуратура провела совещание с представителями контролирующих органов и регионального отделения Русгидрогенерации, а также учёных.

Как рассказали на совещании, средний сброс ГЭС за сутки в последние несколько дней не превышал 2500 кубометров в секунду, и это в пределах нормы, но он может быть и меньше. По этому поводу природоохранная прокуратура ведёт проверку. Сейчас изучают документы у отдела водных ресурсов. А по мнению начальника отдела гидрологических прогнозов Натальи Якимовой, снизившийся уровень воды мог быть связан с климатическими особенностями наступившей весны.