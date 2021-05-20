ВТБ: туристическая активность россиян в мае оказалась на 80% выше, чем на Новый год

Траты россиян на путешествия по стране и развлечения в первой половине мая, включая праздники, составили почти 20 млрд рублей — это на 81% больше, чем в первой половине января. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. При этом расходы на туризм превысили не только рекордные данные января, но и допандемийные показатели. Количество транзакций по всем категориям увеличилось в 1,5 раза к маю 2019 года и январским каникулам нынешнего.

В целом траты россиян на внутренний туризм по итогам первой половины мая оказались на 13% выше, чем в допандемийном 2019 году, и многократно выше мая 2020 года, когда во многих регионах РФ действовал режим самоизоляции. Количество транзакций по всем категориям увеличилось на 45% к маю 2019 года и на 57% — к январским каникулам. Средний чек остался примерно на том же уровне.

Более чем двукратный рост к январю продемонстрировали расходы россиян на авиабилеты, туры и круизы — до 3,8 млрд рублей, а также на поезда и автобусы дальнего следования (11 млрд рублей). Причем если траты на авиасообщение и турпутевки оказались на уровне мая 2019 года, то расходы на межрегиональный наземный транспорт, напротив, выросли на 7% к допандемийному периоду. Средний чек на авиаперелеты и круизы сократился к показателям позапрошлого года на треть, на междугородный транспорт — в два раза. Втрое к январю и на треть к допандемийному уровню — до 11 млн рублей — увеличились расходы туристов на аренду автомобилей. На четверть к январю увеличилось количество и объем транзакций на АЗС — на покупку топлива россияне направили в мае свыше 800 млн рублей.

Расходы россиян на гостиницы в мае увеличились к побившим все рекорды январским праздникам в полтора раза и достигли за две недели 780 млн рублей. Количество транзакций увеличилось на 38%. Спрос на российские гостиницы на 70% превысил показатели мая 2019 года по объему и в 1,5 раза — по количеству транзакций.

В кафе и ресторанах россияне потратили 4,8 млрд рублей — на 74% больше, чем в новогодние недели, и на 42% больше, чем в мае 2019 года. Траты в барах выросли на 29% и к январским праздникам, и к допандемийному маю и превысили 100 млн рублей. Расходы на развлечения не достигли уровня 2019 года (-20%) и остались примерно на уровне показателей января.

«Несмотря на рекордный спрос на внутренний туризм в январе, всплеск интереса к путешествиям по России в майские праздники превысил даже новогодние показатели. Это связано как с более комфортным периодом для путешествий по нашей стране, так и с продолжающейся вакцинацией россиян. Также значительную роль сыграла обновленная госпрограмма туристического кешбэка за путешествия по стране, охватывающая более широкий круг участников рынка. По нашим прогнозам, летом интерес россиян к внутреннему туризму также может побить рекорды прошлых лет, в том числе за счет развития туристической инфраструктуры в наиболее популярных направлениях, продленной программы кешбэка и компенсации государством части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря», — комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.