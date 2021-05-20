Вклад «Банзай» Солид Банка вошёл в ТОП-3 лучших вкладов

Российско-японский Солид Банк улучшил условия по ряду депозитов физических лиц. Вклад «Банзай» из этой линейки со ставкой до 5,5 % годовых вошел в тройку лучших вкладов по версии финансового портала Казани «Финансист».

Портал опубликовал еженедельную подборку из 3 самых выгодных на текущий момент банковских предложений. На этот раз – это вклады банков Казани на сумму 1 миллион рублей при условии размещения на 12 месяцев в отделениях банков. Вклад «Банзай» российско-японского Банка занял своё почетное место в опубликованном рейтинге ТОП-3.



Вклад «Банзай» - пополняемый и привлекателен не только своей ставкой, но и возможностью выбрать сумму первоначального взноса и неснижаемого остатка: 1 тысяча рублей или 300 тысяч рублей.



Условия вклада «Банзай» от Солид Банка:

Ставка зависит от суммы первоначального взноса и неснижаемого остатка: от 300 000 руб. – ставка 5,5% годовых; от 1000 руб. – ставка 4,5% годовых; Срок вклада: 370 дней; Начисление процентов: ежемесячно; Выплата процентов: ежемесячно; Пополнение: в первые 190 дней, сумма взносов не ограничена.

Подробности на странице сайта, в офисах АО «Солид Банк», а также по телефону: 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).