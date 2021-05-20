Солид Банк снизил ставку по автокредиту до 7,5%

Объем автокредитования на российском рынке финансовых услуг по итогам 1 квартала 2021 года вырос почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты связывают рост показателей в сфере данного вида кредитования в том числе и со все более комфортными условиями, предлагаемыми банками своим клиентам.
Российско-японский «Солид Банк» снизил ставку по кредиту на приобретение транспортного средства. Минимальная ставка теперь составляет 7,5% годовых.
Особенно удобно и актуально, что программа позволяет приобрести новое или подержанное авто как официальных дилеров, в автосалонах, так и напрямую у физических лиц.
Также стоит отметить, что для получения кредита на приобретение транспортного средства в Солид Банке, оформление КАСКО – не обязательно. Но при желании заемщика, данная программа страхования может быть оформлена и оплачена клиентом как из собственных средств, так и включена в сумму автокредита. Также в сумму кредита можно включить стоимость услуг по установке охранного комлекса.
Заявку на кредит можно оформить онлайн на сайте банка, а также во всех офисах Солид Банка.
Условия Автокредита в Солид Банке на 17.05.21:
• Сумма: от 150 тыс. до 5 млн. руб.;
• Процентная ставка: от 7,5 % до 18% годовых;
• Срок кредита: от 6 мес. до 6 лет.
Все подробности по ссылке https://solidbank.ru/for-individuals/loans/a-car-loan/ , а также во всех офисах АО «Солид Банк».
Тел.: 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).
www.solidbank.ru
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