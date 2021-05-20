Солид Банк снизил ставку по автокредиту до 7,5%

Объем автокредитования на российском рынке финансовых услуг по итогам 1 квартала 2021 года вырос почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты связывают рост показателей в сфере данного вида кредитования в том числе и со все более комфортными условиями, предлагаемыми банками своим клиентам.



Российско-японский «Солид Банк» снизил ставку по кредиту на приобретение транспортного средства. Минимальная ставка теперь составляет 7,5% годовых.

Особенно удобно и актуально, что программа позволяет приобрести новое или подержанное авто как официальных дилеров, в автосалонах, так и напрямую у физических лиц.

Также стоит отметить, что для получения кредита на приобретение транспортного средства в Солид Банке, оформление КАСКО – не обязательно. Но при желании заемщика, данная программа страхования может быть оформлена и оплачена клиентом как из собственных средств, так и включена в сумму автокредита. Также в сумму кредита можно включить стоимость услуг по установке охранного комлекса.