Энергетика нового времени. Компания En+ Group завершила масштабный проект тепловой генерации в Ангарске

Семь лет и почти 3,5 миллиарда рублей – именно столько времени и средств понадобилось компании En+ Group, чтобы полностью реализовать в Ангарске сложный проект по переводу нагрузки с ТЭЦ-1, которая уже выработала свой ресурс, на ТЭЦ-9. За счёт этого энергетики повышают надёжность тепло- и энергоснабжения ангарских потребителей – в первую очередь АНХК, а также улучшают экологию в городе.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group.

Фото: Андрей Фёдоров

Главные критерии – надёжность и экологичность

Как рассказал руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков, ТЭЦ-1 – старейшая станция в Иркутской области, срок эксплуатации которой уже превысил семидесятилетний рубеж. Первое оборудование, установленное здесь, было вывезено из Германии сразу после Второй Мировой войны, и хотя за прошедшее с тех пор время не один раз модернизировалось, безусловно, устарело и морально, и физически.

Фото: Андрей Фёдоров

– Это обстоятельство увеличивало риски по надёжности энергоснабжения потребителей, а мы не могли этого допустить, – отметил Михаил Хардиков. – Семь лет назад мы проанализировали, что выгоднее: модернизировать ТЭЦ-1 или, постепенно закрыв её, перевести нагрузки с этой станции на более новую и эффективную ТЭЦ-9, и выяснили, что второй вариант больше отвечает требованиям времени.

Реализовав его, компания получает сразу несколько эффектов. Конечно, это экономия расходов на эксплуатацию и на ремонт ТЭЦ-1, так как старые станции сложнее ремонтировать, и они требуют серьёзных инвестиций. Но главное – помимо того, что ТЭЦ-9 более новая, более надёжная, она ещё и более экологичная.В свое время Олег Дерипаска – основатель компании En+ Group, которая включает в себя крупные предприятия энергетического и металлургического секторов, – обозначил задачу модернизации и развития топливно-энергетического комплекса Иркутской области как приоритетную.

По информации директора ТЭЦ-9 Николая Бобровникова, эффективное оборудование на этой станции почти в два раза снижает расход угля, необходимого для производства тепловой и электрической энергии, что в свою очередь позволяет ощутимо снизить выбросы в атмосферу.

Николай Бобровников, директор станции.

Фото: Андрей Фёдоров

– При работе ТЭЦ-1 на выработку одного киловатта электроэнергии и гигакалории тепла мы тратили до 600 граммов топлива, при работе ТЭЦ-9 – меньше трёхсот. При этом ожидаемое снижение выбросов золы составляет 12%, двуокиси углерода – до 6% и до 14% – двуокиси азота, – пояснил Николай Бобровников.

Особые инженерные решения

В компании с особой гордостью говорят о том, что сложный проект перевода нагрузки с одной станции на другую, сделан силами собственного проектировщика «Иркутскэнергопроект». Также в работе было задействовано порядка 20 российских подрядных организаций, в том числе «Евросибэнерго-инжиниринг», «Иркутскэнергоремонт», «ИЦ Иркутскэнерго», «ИРМЕТ».

Работы по реализации проходили в два этапа, что позволило постепенно подготовить ТЭЦ-1 к закрытию, снижая технологические риски в процессе передачи нагрузок на ТЭЦ-9. Первый этап проекта начат в 2013 и завершен в 2016 году, когда передана тепловая нагрузка с горячей водой промышленных потребителей и населения Ангарска. На втором этапе реализована передача паровой нагрузки, а также передача снабжения объектов химически очищенной водой.

С 2018 года выполнено строительство трех трубопроводов суммарной протяженностью 27,8 километров. Как отметил Михаил Хардиков, эта работа шла в довольно сложных условиях:

En+ Group завершила масштабный семилетний проект по переводу нагрузок с выработавшей ресурс ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9 в городе Ангарск Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

– Нам приходилось искать особые инженерные решения, так как трубопроводы прокладывались не в чистом поле, а по территории действующего нефтехимического завода, где строительство в принципе вести очень сложно, а завод к тому же не останавливал производство. Мы вписывали свои технологические объекты в технологические объекты действующего завода – уверяю вас, это очень непросто, и занимает много времени. Кроме того, приходилось согласовывать и синхронизировать свои действия не только с АНХК, но и остальными предприятиями ангарского промышленного кластера: заводом полимеров, АЭХК, электрическими сетями, а также другими производствами, особенно когда по требованиям безопасности для проведения работ требовалось отключение линий электропередачи. Благодарим коллективы и руководство за понимание и содействие в реализации проекта.

Со всеми испытаниями справились

В рамках проекта также провели глубокую модернизацию химводоочистки ТЭЦ-9 с установкой современного оборудования ультрафильтрации. Новая линия кардинально отличается от того, что было раньше: это уже не полутёмное помещение с огромными почерневшими от времени «котлами» и вентилями, а светлый зал с хорошей шумоизоляцией, эргономичным оборудованием (интересно, что в основном оно тоже произведено в Германии) и электронными датчиками.

En+ Group завершила масштабный семилетний проект по переводу нагрузок с выработавшей ресурс ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9 в городе Ангарск Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

– Это реально очень большой технологический шаг вперёд, – оценил произошедшие преобразования Михаил Хардиков.

Достижением коллектива он также считает тот факт, что опытную эксплуатацию весь комплекс нового оборудования успешно прошёл в непростых условиях пандемии коронавируса, которая выпала на последний этап реализации семилетнего проекта. Например, приёмо-сдаточные испытания и пуско-наладка электрических паронагревателей из Испании, которые впервые в энергосистеме Иркутской области установлены на редукционно-охладительной установке ТЭЦ-1, проходили в видео-режиме, так как французские инженеры не могли приехать в Россию.

Кроме этого, в период ограничений для персонала, нужно было до наступления серьёзных холодов и пиковых нагрузок в тестовом режиме остановить ТЭЦ-1 для проведения испытаний.

En+ Group завершила масштабный семилетний проект по переводу нагрузок с выработавшей ресурс ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9 в городе Ангарск Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

– С ноября 2020 года по апрель 2021 года – весь зимний период и отопительный сезон – мы работали в режиме пуско-наладки. И сегодня с уверенностью можем сказать, что проект не просто полностью реализован в мае 2021 года, а он уже доказал свою жизнеспособность, – говорит Михаил Хардиков.

Бесценный опыт для будущих проектов

После завершения проекта мощность ТЭЦ-9 выросла на 1,5 Гкал в год. Но, по словам Николая Бобровникова, для станции, которая по производству тепла занимает в Иркутской области лидирующее положение, это не предельная нагрузка. У неё ещё есть хороший запас для подключения новых потребителей, в том числе промышленных предприятий.

Инвестиции в проект по уходу от неэффективной генерации за семь лет составили 3,45 млрд рублей. Это исключительно собственные средства компании En+ Group, без привлечения государственного механизма гарантированного возврата инвестиций. При этом энергетики особо подчеркивают, что по соглашению с правительством Иркутской области, для потребителей на период окупаемости проекта сохраняется действующий тариф. Компания также выполнила и социальные обязательства по отношению к персоналу ТЭЦ-1: ни один человек не был уволен со станции в связи с её закрытием: сотрудники или выходили на пенсию, или были переведены на другие предприятия компании.

En+ Group завершила масштабный семилетний проект по переводу нагрузок с выработавшей ресурс ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9 в городе Ангарск Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

– По масштабу выполненный проект сопоставим с модернизацией оборудования по программе КОММод на других станциях компании в Иркутской области – ТЭЦ-6, ТЭЦ-10, Ново-Иркутской ТЭЦ, которая будет проведена в ближайшей перспективе, - прокомментировал Михаил Хардиков. – En+ Group не снижает темпы и продолжает модернизировать станции. В Ангарске мы получили бесценный опыт реализации масштабного энергетического проекта с ощутимым экологическим эффектом, укрепив собственные инженерные компетенции.

Кстати

Как пояснил Михаил Хардиков, поскольку ТЭЦ-1 находится непосредственно в периметре АНХК, отделить станцию от территории этой компании и организовать для бывшей теплоэнергоцентрали какое-то новое будущее, не получится. Кроме того, на объекте остаётся часть технологического процесса – насосные станции, охладительные установки и электросетевое хозяйство. Поэтому там будет постоянно находиться действующий персонал En+.

Главный же корпус и турбины, вероятнее всего, станут учебным полигоном для персонала компании и студентов образовательных программ, которые En+ Group реализует совместно вузами и колледжами Иркутской области. «Абсолютно точно, что без дела ТЭЦ-1 не останется», – заверил руководитель энергетического бизнеса компании.