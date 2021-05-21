Новак Джокович впервые появился в рекламе группы RBI

Raiffeisen Bank International AG (RBI) сегодня опубликовал первый имиджевый ролик с новым послом бренда группы, звездой тенниса Новаком Джоковичем. Кампания стартует в преддверии Открытого чемпионата Франции, но также связана и с предстоящим днём рождения Новака: 22 мая ему исполнится 34 года.

Ролик основан на известном суеверии теннисистов: необходимости выбрать правильный мяч для сильной подачи, и первая ракетка мира здесь не исключение. Эта привычка связана со множеством других повседневных выборов, которые приходится делать каждый день: будь то поиск подходящего поло или лучшего яблока.

«Эта простая история о том, что наш выбор правильных, своих вещей и сервисов имеет большое значение в достижении успеха, созвучна с нашим стремлением стать банком первого выбора, — говорит Михаил Зуров, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Райффайзенбанка. — Новак Джокович не только показывает отличную игру на теннисном корте, но и уверенно и легко чувствует себя на съемочной площадке. Это продуктивное и увлекательное сотрудничество для нас».

Имиджевую кампанию RBI с Новаком Джоковичем поддержат преимущественно в цифровых каналах все дочерние банки группы в Центральной и Восточной Европе.