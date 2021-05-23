Иркутск занял 60-ое из 76 мест в рейтинге городов по качеству общественного транспорта

Центр компетенций в области транспортного планирования, компания SIMETRA составила рейтинг городов по качеству общественного транспорта. Согласно данным, Иркутск занял 60-ое место из 76.

Эксперты оценивали время ожидания транспорта на остановке, долю сегмента в режиме загрузки выше средней, коэффициент использования трамвайной и троллейбусной сетей, процент обособленных трамвайных путей и прочие показатели.

В лидерах – Екатеринбург, Пермь, Казань, Ижевск и Нижний Новгород. В аутсайдерах – Ставрополь, Махачкала, Пенза, Владикавказ и Астрахань.

В общем рейтинге, где оценивались ценовая доступность, комфорт и удобство, эффективность транспортной сети, физическая доступность, безопасность и устойчивое развитие, Иркутск занял 59-ое место. По мнению экспертов, лучше всего в столице Приангарья эффективность транспортной сети – она набрала 64,8% из 100 возможных, хуже – безопасность и устойчивое развитие, которым дали 35,1%.