Кудрин назвал способ победить бедность в России

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам можно добиться снижения уровня бедности в России в ближайшие годы, к 2030-му, как планирует правительство.

"Нужно внедрять больше адресности, в том числе, учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни", - заявил "Известиям" глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

При этом он назвал допустимым ужесточение правил для выплат на детей от трех до семи лет, согласно которым пособия могут получить люди, у которых есть две квартиры (если они проходят по нормам), дачи, участки земли.

Он отметил, что "социальные реформы нужно проводить без революций" и учитывать сохранение определенной стабильности: "Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход".