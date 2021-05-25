Высокие классы пожарной опасности прогнозируют в лесах Иркутской области

С 25 по 27 мая чрезвычайно высокие классы пожароопасности лесов ожидается в 12 районах, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Это Киренский, Чунский, Казачинско-Ленский, Жигаловский, Катангский, Усть-Кутский, Усть-Илимский, Нижнеилимский, Братский, Качугский, Тайшетский и Ольхонский район.

В центральных районах наступают средние классы пожароопасности.

С наступлением средних и высоких классов пожароопасности доступ в лес, в условиях особого противопожарного режима, запрещён. За прошедшие сутки трое граждан привлечены к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах.