За прошедшие сутки 154 жителя Иркутской области вылечились от коронавируса

Дневной прирост больных составил 114 случаев.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 69 311 человек.

За последние сутки COVID-19 заболели 114 людей, выздоровели – 154, умерли – 7.

В больницах области остаются 5 144 человека.

В Иркутской области не фиксируется рост больных ковидом, при этом в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.