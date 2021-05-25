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За прошедшие сутки 154 жителя Иркутской области вылечились от коронавируса

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Дневной прирост больных составил 114 случаев.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 69 311 человек.

За последние сутки COVID-19 заболели 114 людей, выздоровели – 154, умерли – 7.

В больницах области остаются 5 144 человека.

В Иркутской области не фиксируется рост больных ковидом, при этом в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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