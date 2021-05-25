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Около шести тысяч подростков трудоустроят в Иркутской области

Программу по трудоустройству школьников проводит ЦЗН, сообщают в областной администрации.

Кроме гарантированной от работодателя заработной платы за весь период временных работ, несовершеннолетние граждане имеют право на материальную поддержку от центра занятости в размере 2,4 тыс. рублей в месяц.

Всего в 2021 году предусмотрено 21,5 млн рублей для трудоустройства 8,7 тысяч подростков, в том числе в период летних каникул более шести тысяч человек. Особое внимание уделяется трудоустройству несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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