Около шести тысяч подростков трудоустроят в Иркутской области

Программу по трудоустройству школьников проводит ЦЗН, сообщают в областной администрации.

Кроме гарантированной от работодателя заработной платы за весь период временных работ, несовершеннолетние граждане имеют право на материальную поддержку от центра занятости в размере 2,4 тыс. рублей в месяц.

Всего в 2021 году предусмотрено 21,5 млн рублей для трудоустройства 8,7 тысяч подростков, в том числе в период летних каникул более шести тысяч человек. Особое внимание уделяется трудоустройству несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.