Врачи заплатят миллион за рождение девочки с пороком глаз в Иркутске

Как сообщают в прокуратуре, врачи не провели оценку лицевых структур плода и хрусталиков глаз.

После рождения ребенку диагностировали врожденную аномалию развития обоих глаз, и признали инвалидом по зрению с детства.

– Несмотря на то, что медицинское обследование не связанно с болезнью, однако, на этапе наблюдения, обследования и лечения при беременности медицинская помощь иркутянке была оказана не в полном объеме и не соответствовала принятым медицинским стандартам, – говорят в ведомстве.

В связи с этим Кировский районный суд Иркутска взыскал в пользу гражданки компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.