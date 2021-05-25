Новости

Врачи заплатят миллион за рождение девочки с пороком глаз в Иркутске

Как сообщают в прокуратуре, врачи не провели оценку лицевых структур плода и хрусталиков глаз.

После рождения ребенку диагностировали врожденную аномалию развития обоих глаз, и признали инвалидом по зрению с детства.

– Несмотря на то, что медицинское обследование не связанно с болезнью, однако, на этапе наблюдения, обследования и лечения при беременности медицинская помощь иркутянке была оказана не в полном объеме и не соответствовала принятым медицинским стандартам, – говорят в ведомстве.

В связи с этим Кировский районный суд Иркутска взыскал в пользу гражданки компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Пожар в поселке Дальний, 2021, последние новости
В поселке Дальний после крупного пожара полностью восстановили электроснабжение
Обстановка стабильная – губернатор о пожарах в Иркутской области
Пожар в поселке Дальний уничтожил 42 дома
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании