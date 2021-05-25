Россельхозбанк поздравил Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского с Днем Университета

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка как социальный партнер ИрГАУ принял участие в традиционном празднике высшего учебного заведения – Дне Университета.

В рамках сотрудничества Россельхозбанка с вузом, которое началось в 2019 году, талантливые студенты получают от банка повышенную стипендию и помощь при трудоустройстве и прохождении практики. Кроме того, в прошлом году на территории университета был реализован кампусный проект – сейчас пластиковые карты РСХБ, помимо привычной функции бесконтактной оплаты, служат пропуском на территорию академии, общежитий и выполняют ряд иных функций, сообщают в банке.

Директор регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова отметила большую заинтересованность и сплоченность коллектива университета в желании расти и преобразовывать вуз, добиваться высоких целей и значимых для области результатов.

«Могу с уверенностью сказать, что для нашего банка сотрудничество и социальное партнерство с сельхозакадемией переросло в настоящую дружбу. У нас общие задачи, одинаковое понимание важности развития агропромышленного комплекса региона, важности тех специальностей, которые можно получить только здесь. Диплом ИрГАУ – своеобразный знак качества в глазах работодателей, отличающий высококвалифицированных специалистов.

И самое ценное – заинтересованность, увлеченность и нацеленность на результат – это те качества сотрудников вуза, которые позволяют ежегодно говорить о новых достижениях, победах и открытиях в сфере сельского хозяйства. Все эти достижения возможны только благодаря неравнодушию и любви к своему делу всего преподавательского состава университета. Обладая таким высоким потенциалом и стремлением к развитию родного края, мы совместно способны сохранить все лучшее и значительно приумножить достижения высшего учебного заведения в самой непростой сфере – сельское хозяйство», – отметила Наталья Баркова.

В честь празднования Дня университета на площади перед главным корпусом аграрного университета развернули свою работу садовая ярмарка и ярмарка фермерских продуктов. Свои научные и спортивные достижения представили институты, факультеты и колледж. В рамках праздничного мероприятия прошла концертная программа с участием творческих коллективов вуза.

Коллектив университета также поздравили представители профильных министерств и ведомств, среди почетных гостей присутствовали председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельского хозяйства Законодательного Собрания Иркутской области Роман Габов, начальник отдела кадров министерства сельского хозяйства Иркутской области Наталья Трофимова, крупные сельхозтоваропроизводители и друзья университета.

С приветственным словом выступил врио ректора Николай Дмитриев, подчеркнув значимость аграрного образования, современное состояние и перспективы развития университета.

«Сегодня вуз набирает обороты во всех сферах деятельности. У нас самый высокий в регионе показатель преподавательского состава – 88% профессора, 18 % – доктора наук. Это сильные, мощные, умные и квалифицированные специалисты, способные на великие дела и серьезные вещи. Благодаря такой команде мы создаем прогрессивные проекты, которые смогут сделать вуз сильным не только на территории Сибири, но и в Российской Федерации», – подчеркнул Николай Дмитриев.

Он отметил, что на данный момент между федеральным министерством сельского хозяйства и республикой Беларусь подписано соглашение, в рамках которого предусмотрено реализовать проект по созданию самой мощной площадки в Российской Федерации по подготовке специалистов среднего и высшего звена. На базе ИрГАУ будет развернута площадка на 400 м2, где будут представлены не только современные обучающие стенды, но и специализированная техника четырех минских заводов.

«У нас уже создан селекционно-семеноводческий центр, для которого рассматриваются субсидии правительства Иркутской области. Это будет центр по производству семян зерновых, кормовых культур и многолетних трав высших репродукций. Очень важно, чтобы научно исследовательский институт и аграрный университет вместе создали основы для производства семян высших репродукций. Наши студенты – это золотой фонд сельского хозяйства Иркутской области, России, золотой фонд Сибири. У нас замечательный вуз, у нас замечательные традиции, замечательные преподаватели и студенты», – добавил врио ректора.

Председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельского хозяйства Законодательного Собрания Иркутской области Роман Габов как бывший выпускник сельхозакадемии искренне поздравил преподавателей и студентов родного вуза. Депутат пожелал коллективу университета уверенности в завтрашнем дне, больше настойчивости, энергии и выпускников прославляющих родную альма-матер.

«Время идет, меняется облик города, меняется облик страны и облик всего земного шара, а наш замечательный аграрный университет так же, как было с момента основания, работает на благо Иркутской области и на благо всей нашей страны. Многое в жизни приходящее, уходящее, но производство продуктов питания, аграрный сектор – это базовая отрасль, которая позволяет людям не только питаться хлебом насущным, но и позволяет увидеть, как будет жить и развиваться наша большая страна. В Иркутской области огромный потенциал, и ИрГАУ вкладывает посильную лепту в развитие аграрного комплекса региона», – рассказал депутат Законодательного Собрания.

Начальник отдела кадров министерства сельского хозяйства Иркутской области Наталья Трофимова отметила, что аграрный университет выполняет роль кузницы кадров для Иркутска и Иркутской области. По ее словам, университет активно развивается, осваивая новые формы, методы и технологии обучения, при этом бережно храня самые лучшие традиции в образовании.