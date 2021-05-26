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Лишь около 50 тысяч человек жителей Иркутской области посещают спортклубы

Исполнительный директор World Class Солнечный Ксения Каурова сообщила в интервью Газете Дело, что в настоящее время в Иркутской области спортклубы посещают только около 50 тысяч человек, что равняется примерно 6-7% городского населения.

В частности, аудитория крупного иркутского спортивного клуба варьируется от 2,5 до 4 тысяч человек. При этом из них регулярно занимаются только 60-75%.

По оценкам экспертов, в целом в России спортом занимаются сейчас всего лишь 3-4% населения. В связи с этим правительство РФ поставило задачу – вовлекать население в спорт и увеличить значение до 55%. Одна из стимулирующих мер – налоговый вычет, который можно получить за спортивные занятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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