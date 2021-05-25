Вакцинацию от коронавируса в садоводствах организовали в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе организована вакцинация о коронавируса в садоводствах.

«Прививки ставим в садоводствах Иркутского, Ангарского, Шелеховского районов. В последнем, например, вакцинировали уже около 500 дачников. Это очень важная работа. Сейчас начинается садово-огородный сезон. Дачникам некогда бегать по прививочным кабинетам. Они должны иметь возможность поставить вакцину прямо в своём садоводстве», – пояснил глава региона.

Цель правительства – сделать вакцинацию удобной и доступной для всех категорий населения. Выездные медбригады сейчас работают в вузах, торговых центрах, на предприятиях.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 250 тысяч жителей региона. Второй компонент получили свыше 180 тысяч человек.