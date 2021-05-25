Схемы объездов крупных дорожных ремонтных работ 2021 года представили в Иркутске

Власти Иркутска представили схемы объездов крупных дорожных ремонтных работ 2021 года, сообщается на сайте городской администрации.

«Предстоит отремонтировать Трактовую, большой участок Баррикад, с перекладкой 300 метров ливневой канализации, выполнить капитальный ремонт участка улицы Верхняя набережная, реконструировать участок улицы Карбышева. А также привести в порядок Академический мост, путепроводы на Батарейной и Джамбула», – отмечает мэрия.

Наибольшие затруднения у автомобилистов возникнут во время ремонтов улиц Баррикад и Трактовая. Чтобы минимизировать заторы на этих магистралях, работы разобьют на этапы, закрывать движение планируется по одной полосе, основной объем ремонта придется на ночные часы. Также будет увеличено количество общественного транспорта в Ленинском округе.

«Для объезда участка улицы Баррикад автомобилистам предлагается двигаться по улице Напольная, Ушаковская, Фридриха Энгельса. Трактовую лучше всего объезжать по маршруту: улица Главная Кировская – улица Полярная – улица Генерала Доватора – улица Розы Люксембург или улица Мира. По направлению движения из Ново-Ленино можно объехать по маршруту: Объездная дорога Ново-Ленино – улица Олега Кошевого – Центр. Мы понимаем, что эти варианты полностью не снимут напряженность на дороге, поэтому просим заранее планировать маршруты движения, с пониманием относиться к ремонтам и, по возможности, минимизировать использование личного транспорта», – пояснил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

В Иркутске в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в 2021 году запланированы работы на 21 участке дорог, в том числе 2 капитальных ремонта и 2 реконструкции. Сегодня ремонты уже ведутся на 12 участках, отставаний от графиков нет.