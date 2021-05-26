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Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 250 тысяч жителей Приангарья

В Иркутской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 250 тысяч жителей региона, это составляет 10,5% от населения области. Второй компонент получили свыше 180 тысяч человек (7,5%). Такие данные 25 мая сообщил глава региона Игорь Кобзев.

– Мы начали организованно вакцинировать от коронавируса дачников. На местах работают выездные медбригады.  Прививки ставим в садоводствах Иркутского, Ангарского, Шелеховского районов, – отметил Игорь Кобзев.

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Кроме того, мобильные прививочные кабинеты в регионе работают в вузах, торговых центрах и на предприятиях.

По данным на 26 мая, первым компонентом вакцины в России привито 15,8 млн человек (10,8% населения), вторым – 11,2 млн (7,7%).

Ранее стало известно, что власти Якутии обязали работодателей вакцинировать всех сотрудников от COVID-19. «На основании постановления Главного государственного санитарного врача по РС(Я) № 3 от 19 мая 2021 года работодатель вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а сотрудник согласно приказу работодателя должен явиться в прививочный пункт», – говорится в разъяснении к документации, опубликованном на сайте республиканского правительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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