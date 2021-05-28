На сессии ВТБ на ПМЭФ 2021 представители власти и бизнеса обсудят новый дизайн архитектуры глобального управления

Экспертная дискуссия «Перезагрузка или „перегрузка“? Многостороннее сотрудничество на руинах глобализации: мнение бизнеса» состоится в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума. Сессия включена в тематический трек «Объединяя усилия во имя развития» и организована при поддержке банка ВТБ.

В экспертной дискуссии примут участие президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, президент Всемирного экономического форума Борге Бренде, основатель компаний РУСАЛ, «Группа ГАЗ» и фонда «Вольное Дело» Олег Дерипаска, председатель «Деловой двадцатки», вице-президент и главный исполнительный директор Marcegaglia Steel S.p.A. Эмма Марчегалия, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин, президент Ассоциации «Познаем Евразию», председатель совета директоров АО «Банк Интеза» Антонио Фаллико. Модератором сессии выступит журналист, автор и ведущая программы «Итоги недели» телеканала НТВ Ирада Зейналова.

Пандемия COVID-19 выявила хрупкость миропорядка последних 30 лет и усиление тенденции деглобализации. Вопреки ожиданиям, она показала, что даже в случаях масштабных кризисов накопившиеся разногласия между государствами становится все сложнее преодолеть в рамках сложившейся архитектуры глобального управления.

«В современном мире бизнес и политика тесно взаимосвязаны. Глобальные политические решения зачастую имеют выраженное бизнес-изменение, что напрямую влияет на деятельность и перспективы работы компаний. Бизнес-сообщество заинтересовано в укреплении структур многостороннего сотрудничества. Политическая неопределенность и даже возможные разногласия не должны быть препятствием для совместного продвижения по таким важным для бизнеса вопросам мировой повестки, как укрепление финансовой стабильности, формирование универсальных стандартов регулирования в сфере экологии и климата, цифровых технологий, кибербезопасности. Важно обеспечить эффективное международное взаимодействие по вопросам восстановления мировой экономики после глобального локдауна. Достижение целей устойчивого развития возможно только при объединении усилий как на национальном, так и на глобальном уровнях», — отметил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Участники сессии обсудят, возможна ли адаптация существующей модели архитектуры глобального управления к современным вызовам, в чем основные причины пробуксовки в решении актуальных задач, роль бизнеса в принятии глобально значимых решений.

Участие в сессии видных представителей правительственных и деловых кругов, авторитетных международных объединений бизнеса подчеркивает широкий интерес к заявленной теме и её актуальность, обеспечивает возможность сбалансированной и содержательной дискуссии.