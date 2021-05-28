Фабрика «Ангария» намерена возобновить производство мороженого в начале июня

Фабрика мороженого «Ангария» планирует возобновить производство в штатном режиме в начале июня после получения упаковки нового образца, пишет ИА «ИрСити» со ссылкой на гендиректора фирмы Юрия Федонова.

«Переговоры о поставках упаковочных материалов велись с начала года, но большинство типографий до сих пор не могут завершить процесс установки и наладки нового оборудования по нанесению кодов. В связи с этим оформить заказ на обновленную упаковку получилось только в середине весны», – цитирует издание генерального директора.

С 24 мая компания остановила производственные линии из-за отсутствия на остатках упаковочного материала новой маркировки. Сотрудники цеха мороженого были отправлены в оплачиваемые отпуска, остальные подразделения работают в прежнем режиме. В компании подчеркнули, что приостановка производства не означает закрытия предприятия.

Напомним, первый этап обязательной маркировки молочной продукции стартует 1 июня с категорий «сыр» и мороженое. С 1 сентября маркировка станет обязательной для остальных товаров сроком годности более 40 дней, с 1 декабря – для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней.