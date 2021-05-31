Пожилые жители Приангарья получат скидку в магазинах за прививку от COVID-19

К акции уже подключились Слата, Саянский бройлер, Янта и Белореченское, сообщили в администрации области.

Подобную практику начали применять в ряде других регионов России.

Агрохолдинг Саянский бройлер и группа предприятий Янта готовы предоставлять пятипроцентную скидку на свою продукцию клиентам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. СХАО Белореченское готовит к печати специальные флаеры, которые будут выдаваться людям старшего поколения, завершившим вакцинацию.

Компания «Слата» также готова поддержать меры по поощрению провакцинированных людей старше 60 лет, предоставив им скидку на покупку в магазинах своей сети.

Напомним, что на 31 мая, полный курс вакцинации от коронавируса в Иркутской области прошли более 197 тыс. человек, это чуть более 8,2% населения региона. Первым компонентом вакцины привились 266 тыс. человек, в том числе 103 тыс. человека старше 60 лет.