Вклады Солид Банка теперь можно пополнить онлайн с карты любого банка

Теперь для пополнения вклада, открытого в АО «Солид Банк», не нужно иметь Интернет-банк, а пополнить счет депозита можно картой любого банка с главной страницы банка

Новый сервис российско-японского Солид Банка, запущенный совместно с системой платежных сервисов «Золотая Корона», позволяет пополнить счет вклада без подключения и входа в SolidPAY. Понадобится всего лишь доступ в Интернет и карта любого банка РФ: МИР, Visa, Mastercard или Maestro.

Это быстрый и удобный способ пополнения счета вклада онлайн, без посещения офисов банка.Комиссия за операцию 1% (минимум 50 руб.), что зачастую меньше, чем проезд в банк и обратно, – подчеркивается в сообщении.

Ознакомиться с условиями вкладов АО «Солид Банк» и выбрать нужный можно по ссылке , а также по телефону 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный) и во всех офисах Солид Банка.

www.solidbank.ru

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