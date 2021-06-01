Доходы мэра Иркутского района за 2020 год выросли в 2,5 раза – до 9,6 млн рублей

Заработок мэра Иркутского района Леонида Фролова за 2020 год вырос в 2,5 раза и составил 9,6 млн рублей. В 2019-м он заработал 3,8 млн рублей, сообщается в документации, опубликованной на сайте местной администрации.

В настоящее время ему принадлежат 22 транспортных средства и 17 объектов недвижимости. В частности, восемь земельных участков площадями от 461 квадрата до 386,5 тысячи квадратных метров. Также он является дольщиком (1/3) земли площадью 5,3 тысячи квадратов. Фролов является собственником бассейна, конюшни, водонапорной башни, жилого дома и еще трех объектов недвижимости. Кроме того, он дольщик (1/3) жилого дома площадью 503,2 квадрата.

Мэр Иркутского района владеет пятью легковыми автомобилями: Toyota Land Cruiser 105, двумя Mercedes-Benz S 500 4matic, Mercedes-Benz Gl 500 4matic, Ford Mondeo. Также в собственности у главы есть и другой транспорт: два автоприцепа, семь тракторов, комбайн, два тракторных прицепа, экскаватор-погрузчик, два снегоболотохода и два снегохода.

В 2019-м ему принадлежало 26 транспортных средств и 16 объектов недвижимости.