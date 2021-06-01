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Иркутяне приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

География спортивного события охватила 11 часовых поясов. В нем приняли участие жители 84 городов и более 120 тысяч человек, сообщают в пресс-службе проекта.

В Иркутске «Забег.РФ» в офф-лайн режиме прошел впервые, желающих поучаствовать в нем оказалось больше, чем свободных слотов для регистрации. 

Спортсменам предоставлялась возможность выбрать одну из трех дистанций – 5, 10 и 21,1 км. Бегуны помладше пробежали один километр. Всем участникам спортивного состязания выдавался стартовый пакет и футболка, а на финише – медаль. 

Дистанцию преодолели 630 спортсменов. Волонтеры раздавали на финише воду и апельсины для восстановления сил и активно болели за каждого.

Погода не радовала зрителей, однако, для бегунов она оказалась наиболее комфортной. Перед забегом все участники под руководством тренеров спортивного клуба «World Class» провели суставную гимнастику и разминку. Ортопеды-травматологи клиники «Эксперт» консультировали спортсменов как избежать травмы во время бега.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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