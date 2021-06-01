«Росбанк Лизинг» и ПГК заключили сделку на сумму 4,8 млрд рублей

«Росбанк Лизинг» и Первая грузовая компания (ПГК) заключили соглашение о предоставлении оператору финансирования на сумму 4,8 млрд рублей. Сделка реализована через инструмент возвратного лизинга.

В сделке участвуют 1600 полувагонов разных производителей 2010-2017 годов выпуска. Договор заключен сроком на 5 лет. Финансирование предоставлено Росбанком.

«Мы возобновили сотрудничество с ПГК, которая исторически была крупнейшим лизингополучателем в портфеле «Росбанк Лизинг». Рады быть стратегическим партнером одного из крупнейших частных железнодорожных операторов. Помимо лизинга мы предоставляем широкий спектр услуг как для самой компании, так и для её сотрудников», – отметил руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев.

«Расширение инструментов финансирования дает гибкость в реализации нашей Стратегии-2023, которая предполагает инвестиции в размере около 80 млрд рублей в развитие клиентского сервиса, IT-технологий и расширение грузового парка. «Росбанк Лизинг» много лет является надежным партнером ПГК в части финансирования долгосрочных проектов и прочих банковских продуктов», — сказал генеральный директор ПГК Сергей Каратаев.