Госдолг России приблизился к 20 трлн рублей - за стабильность волноваться не стоит

Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 млрд руб. и составил 19,7 трлн руб. (около 17% ВВП). Внутренний долг находится на уровне 15,434 трлн руб., внешний — $56,1 млрд.

В апреле текущего года США ввели санкции против России, запретив своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что санкции США на госдолг России несут упущенную выгоду им самим. И в данном вопросе с российскими монетарными властями трудно не согласится. В условиях аномально низких ставок на мировом рынке не так много привлекательных долговых бумаг с высокой доходностью. Суверенные рейтинги России от Moody’s и S&P занижены по политическим причинам — это такая скрытая форма санкций. Отношение долга к ВВП у России среди крупных экономик одно из лучших в мире. За стабильность государственных финансов волноваться не стоит.

При этом изначально Россия унаследовала огромный долг бывшего СССР, который рос с астрономической скоростью во времена Михаила Горбачева. Президент Борис Ельцин и премьер-министр Виктор Черномырдин были вынуждены обратиться за займами к МВФ, который требовал от России очень жесткой социальной политики и фактически мгновенной либерализации всех сторон экономической жизни. Считается, что США в лице МВФ требовали от России геополитических уступок. И, вспоминая 90-е годы, это очень похоже на правду. Однако, в начале нулевых годов с приходом команды Путина ситуация принципиально изменилась. Природная рента вернулась в казну, основные долги были выплачены. Так что сейчас опасаться за российские долги не стоит. Россияне могут, не беспокоясь, инвестировать в обязательства собственной страны. Россия полностью рассчиталась по советским долгам и даже осуществила символические выплаты по царским обязательствам.

Ну и в заключение стоит упомянуть о том, как обстоят дела с активами российского государства. На последнюю отчетную дату международные резервы России cоставляют $601 млрд. Это очень серьезный результат, который, конечно, является заслугой не Министерства финансов, а Банка России.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»