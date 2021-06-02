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РЕАЛИСТ БАНК принял участие в выставке КРЕДИТ-EXPO

Реалист Банк принял участие в выставке КРЕДИТ-EXPO

КРЕДИТ-EXPO является специализированной выставкой доступных кредитов и займов для малого бизнеса и собственников бизнеса.

На выставке были представлены все виды источников финансирования и необходимая инфраструктура для повышения эффективности и качества принятия решений по предоставлению кредитов и займов.

Мероприятие прошло в Москве в Event-холле «ИнфоПространство» при поддержке Московской Ассоциации предпринимателей, Общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Ассоциации российских банков.

Директор департамента по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Реалист Банка Александр Воробьев отмечает:

«Кредитование малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности нашего банка. Мы представили на выставке ряд кредитных инструментов Реалист Банка, включая бизнес-ипотеку, которые ориентированы именно на данный сегмент. Хотели бы поблагодарить организаторов за отличное проведение мероприятия».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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