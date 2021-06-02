Иркутянин из Сиднея присоединился к Году спорта

Он пробежит 9 километров по сиднейскому мосту в честь Года спорта в Иркутске.

– Мой любимый маршрут в Иркутске был: ЦПКИО – 130-й – Набережная до Старого моста и обратно – Юность – Конный – Верхняя набережная – Баргузин – ЦПКИО. Я старался выдумывать новые пути, видоизменять маршрут и приглашать друзей, чтобы было интереснее. Но план в 8-10 км обязательно нужно было выполнить, – пишет Александр Борисов на своей странице в Фейсбук.

В Сиднее Александр тоже любит бегать по Мосту: от Главного моста до Оперы и обратно.

– Годы идут, города меняются, а привычки бегать по мостам остаются. Как говорится, иркутян бывших не бывает. И я с радостью подключаюсь к Году спорта и посвящаю эти 9 километров ему, – говорит он

Ранее в честь Года спорта Петр Гыскэ пробежал 20,2 км на соревнованиях по триатлону Ironstar в Геленджике и внес их в таблицу общего учета результатов Года массового спорта в Иркутске.

Проект «Год массового спорта» проходит в Иркутске с 30 апреля по 31 декабря 2021 года. Кроме онлайн-марафонов, с мая по октябрь в каждом округе города пройдут ежедневные зарядки на свежем воздухе. Главным событием «Года массового спорта» станет масштабный летний Бабрфест, приуроченный ко Дню физкультурника, который проводится во вторую субботу августа. Зарегистрироваться для участия, следить за общими результатами и вносить в них свой вклад можно на специально созданном первом спортивном сайте Иркутска. Проект проходит при поддержке администрации Иркутска и Байкальского банка Сбербанка. Организатор – федеральная сеть World Class и Сеть Физрук. Генеральный партнер проекта – Сеть АЗС «Байкальская Региональная Компания». Куратор «Года массового спорта» – Александр Откидач.