Иркутянин из Сиднея присоединился к Году спорта

Он пробежит 9 километров по сиднейскому мосту в честь Года спорта в Иркутске.
– Мой любимый маршрут в Иркутске был: ЦПКИО – 130-й – Набережная до Старого моста и обратно – Юность – Конный – Верхняя набережная – Баргузин – ЦПКИО. Я старался выдумывать новые пути, видоизменять маршрут и приглашать друзей, чтобы было интереснее. Но план в 8-10 км обязательно нужно было выполнить, – пишет Александр Борисов на своей странице в Фейсбук.
В Сиднее Александр тоже любит бегать по Мосту: от Главного моста до Оперы и обратно.
– Годы идут, города меняются, а привычки бегать по мостам остаются. Как говорится, иркутян бывших не бывает. И я с радостью подключаюсь к Году спорта и посвящаю эти 9 километров ему, – говорит он
Ранее в честь Года спорта Петр Гыскэ пробежал 20,2 км на соревнованиях по триатлону Ironstar в Геленджике и внес их в таблицу общего учета результатов Года массового спорта в Иркутске.