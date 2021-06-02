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Заработки мэра города Черемхово в 2020 году увеличились на 1 млн – до 3,5 млн рублей

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Доходы мэра города Черемхово Иркутской области Вадима Семенова в 2020 году выросли более чем на 1 млн – до 3,5 млн рублей. В 2019-м ему удалось заработать 2,5 млн рублей, следует из документации, опубликованной на сайте местной администрации.

Число принадлежащей ему собственности не увеличилось: он по-прежнему владеет жилым домом площадью 337 квадратов и земельным участком в 1796 квадратов.

При этом список принадлежащего ему транспорта сократился: в 2019-м ему принадлежал автомобиль Infiniti QX 56, в 2020-м транспорт не значится в декларации.

Доходы же супруги Семенова в 2020 году сократились на 1,5 млн – до 1 млн рублей. В списке принадлежащей ей собственности числится только автомобиль Infiniti QX 50.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Заработки мэра города Черемхово в 2020 году увеличились на 1 млн – до 3,5 млн рублей
Доходы мэра Иркутского района за 2020 год выросли в 2,5 раза – до 9,6 млн рублей
Доходы мэра Тулуна за 2020 год упали почти на 240 тысяч – до 2,8 млн рублей
Все материалы сюжета

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