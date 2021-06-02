Заработки мэра города Черемхово в 2020 году увеличились на 1 млн – до 3,5 млн рублей

Доходы мэра города Черемхово Иркутской области Вадима Семенова в 2020 году выросли более чем на 1 млн – до 3,5 млн рублей. В 2019-м ему удалось заработать 2,5 млн рублей, следует из документации, опубликованной на сайте местной администрации.

Число принадлежащей ему собственности не увеличилось: он по-прежнему владеет жилым домом площадью 337 квадратов и земельным участком в 1796 квадратов.

При этом список принадлежащего ему транспорта сократился: в 2019-м ему принадлежал автомобиль Infiniti QX 56, в 2020-м транспорт не значится в декларации.

Доходы же супруги Семенова в 2020 году сократились на 1,5 млн – до 1 млн рублей. В списке принадлежащей ей собственности числится только автомобиль Infiniti QX 50.