Россияне назвали размер своих накоплений

Почти половина россиян с накоплениями откладывают деньги без конкретной цели, «на всякий случай», показал опрос СК «Росгосстрах жизнь».

Из общего числа участников опроса деньги уже откладывает каждый четвертый, а каждый пятый планирует начать формировать сбережения.

Респондентам с наличием накоплений предлагалось указать их размер. Каждый четвертый (25%) назвал сумму в диапазоне от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Каждый пятый (22%) скопил к моменту проведения опроса около 50 тыс. руб. Каждый шестой (15%) – свыше 500 тыс. руб. Каждый десятый (11%) – от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. 8% – от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб. и 6% – от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Еще 13% не захотели сообщать размер своих накоплений.

О наличии сбережений в размере свыше 500 тыс. руб. говорил каждый пятый респондент моложе 60 лет (20%) и каждый десятый респондент пенсионного возраста (10%). Пенсионеры чаще более молодых респондентов говорили о наличии сбережений в диапазоне от 100 до 200 тыс. руб. (15% против 5%) и от 200 до 500 тыс. руб. (15,5% против 12%).

Из числа участников опроса моложе 60 лет относительное большинство (41%) откладывают деньги «на всякий случай». 39% – на крупные траты, такие как недвижимость, автомобиль, образование для детей или туристическая поездка. Каждый десятый собирается тратить откладываемые деньги на пенсии.

Из числа респондентов старше 60 лет каждый второй обладатель накоплений откладывает деньги «на всякий случай». Свыше трети (37%) – на личные цели, такие как переезд, покупку недвижимости, лечение, похороны и другие цели. 5% хотели бы собрать сумму близким в качестве наследства.