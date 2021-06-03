В Иркутске завершились съемки фильма «Сделано в России»

Иркутский алюминиевый завод оказался в центре внимания телеканала РБК. ИркАЗ – единственное предприятие в России, выпускающее сразу несколько сплавов для изготовления катанки, допущенной к применению в жилом строительстве с 2018 года. Знакомство с технологиями производства – от электролиза и получения алюминиевой катанки до ее упаковки для последующей отправки на кабельные предприятия стали главной целью визита на предприятие журналистов телеканала РБК во главе с ведущим и автором программы «Сделано в России» Вячеславом Волковым.

Сегодня среди потребителей иркутского алюминия – автомобильная, строительная, кабельная отрасли, а также производители электроники. Благодаря использованию в производстве гидроэнергии, алюминий ИркАЗа обладает низким углеродным следом, именно здесь производится экологичная марка алюминия ALLOW. Это делает продукцию предприятия востребованной как на российском, так и на международном рынке.

«Сегодня завод выпускает более 420 тыс. тонн товарного алюминия, большая часть из которого (280 тыс. тонн) является продукцией с добавленной стоимостью. Пользуются спросом катанка, алюминиевые сплавы и алюминиевая полоса (лента) – для изготовления товаров народного потребления», – рассказывает Евгений Рапацевич, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Большая часть электролизного производства ИркАЗа (6 корпусов или 530 электролизеров) производят алюминий по технологии «Содерберга». Два других корпуса, где размещено 200 электролизеров, производят металл по технологии «Обожжённого анода».

В планах завода – строительство нового производства, рассчитанное до 2028 года, о котором ранее объявил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. На смену устаревшим электролизерам, работающим по технологии «Содерберга», придет более современная и экологичная технология предварительно обожженного анода и современные модели электролизеров – РА-300.