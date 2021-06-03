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Семь пожаров потушили в лесах Иркутской области

Впервые в этом году зафиксированы два природных пожара, начавшиеся из-за гроз, сообщают в областной администрации.

В пяти случаях огонь перешел в лес с земель иных категорий, в четырех пожары начались по вине местного населения. Причиной одного возгорания стало замыкание на линии электропередач.

По два в Братском и Нижнеудинском районах, по одному – в Тулунском и Тайшетском районах. Также ликвидирован пожар в Тайшетском районе, зарегистрированный 1 июня. Общая площадь потушенных очагов составила 39,5 га. 

В действующем состоянии на утро 3 июня перешло шесть вновь зарегистрированных пожаров: два в Усть-Кутском районе, по одному – в Катангском, Киренском, Братском и Чунском районах. Общая площадь этих возгораний 24,2 га, из них 20,2 га, покрытых лесом. 

В тушении всех очагов 2 июня было задействовано 55 пожарных-десантников, 71 работник лесопожарных станций, девять мобилизованных граждан и 36 единиц наземной техники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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