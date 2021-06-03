Банк «Приморье» обновил линейку зарплатных карт и Программ лояльности к ним. Клиентам доступны Программы «Классик», «Престиж» и «ВИП». Также можно оформить зарплатную карту и без подключения программы лояльности. Для карт, выпущенных после 1 июня 2021 года, увеличен и срок действия — до 5 лет.

— В программах «Классик» и «Престиж» клиенты могут выбрать один из двух вариантов наполнения пакетов лояльности, в зависимости от того, какие траты они совершает чаще всего, — комментирует начальник Управления карточного бизнеса Банка «Приморье» Сергей Колеев. — Можно выбрать пакет лояльности с cash-back за оплату услуг АЗС, кафе, ресторанов и развлекательных заведений, или за покупки в супермаркетах и бакалейных магазинах. Отмечу, что оба варианта пользуются популярностью у наших клиентов: зарплатные карты помогают дополнительно заработать как на процентах на остаток, так и на cash-back . Максимальная сумма cash-back в Программе «Классик» составляет 3 000 рублей, в «Престиже» — 6 000 рублей.

Программа «Классик» позволяет клиенту выбрать следующие варианты:

Пакет лояльности № 1 — cash-back на авто и развлечения — 5%.

на авто и развлечения — 5%. Пакет лояльности № 2 — cash-back на бакалейные магазины и супермаркеты — 2%.

В Программе «Престиж» клиент может выбрать один из вариантов наполнения:

Пакет лояльности № 1 — cash-back на авто и развлечения — 6%, начисление на остаток по карте в рублях — 3% годовых.

на авто и развлечения — 6%, начисление на остаток по карте в рублях — 3% годовых. Пакет лояльности № 2 — cash-back на бакалейные магазины и супермаркеты — 2%, начисление на остаток по карте в рублях — 2% годовых.

В рамках Программы лояльности «ВИП» клиенту начисляется cash-back 7% за оплату услуг АЗС, кафе, ресторанов и развлекательных заведений, а также 4% годовых на остаток на счете в рублях. Также бесплатно доступны срочное оформление карты или экстренная замена карты Банком, консьерж сервис Premium. В зависимости от вида карты — программы лояльности Платежной системы МИР или сервисы Платежной системы Visa (медицинская и юридическая поддержка, скидки и спец. предложения, страхование покупок, расширенная гарантия).

Преимущества зарплатных карт Банка «Приморье»:

Бесплатное оформление и обслуживание основной и дополнительной карты.

Выдача наличных в банкоматах любых банков без комиссии (лимитировано количество операций в месяц).

Бесплатные переводы в другие банки по Системе быстрых платежей (до 100 000 руб. в месяц).

Бесплатный SMS-сервис , Мобильный банк, Интернет-банк для совершения платежей и переводов.

, Мобильный банк, для совершения платежей и переводов. Возможность установки собственного ПИН-кода для карты в банкомате.

для карты в банкомате. Широкая сеть банкоматов и терминалов банка по Приморскому краю.

Программы лояльности и сервисы платежных систем.

Премиальный уровень карт.

Программы лояльности подключаются бесплатно. По программе «Классик» предусмотрено бесплатное обслуживание при совершении покупок по карте на сумму от 20000 руб. в месяц, по программе «Престиж» — от 25 000 руб. в месяц. При меньшей сумме покупок обслуживание карты составит 72 руб. в месяц. Стоимость Программы «ВИП» — 500 рублей в месяц.