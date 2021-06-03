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Банк «Приморье» обновил линейку зарплатных карт

Банк «Приморье» обновил линейку зарплатных карт и Программ лояльности к ним. Клиентам доступны Программы «Классик», «Престиж» и «ВИП». Также можно оформить зарплатную карту и без подключения программы лояльности. Для карт, выпущенных после 1 июня 2021 года, увеличен и срок действия — до 5 лет.

— В программах «Классик» и «Престиж» клиенты могут выбрать один из двух вариантов наполнения пакетов лояльности, в зависимости от того, какие траты они совершает чаще всего, — комментирует начальник Управления карточного бизнеса Банка «Приморье» Сергей Колеев. — Можно выбрать пакет лояльности с cash-back за оплату услуг АЗС, кафе, ресторанов и развлекательных заведений, или за покупки в супермаркетах и бакалейных магазинах. Отмечу, что оба варианта пользуются популярностью у наших клиентов: зарплатные карты помогают дополнительно заработать как на процентах на остаток, так и на cash-back. Максимальная сумма cash-back в Программе «Классик» составляет 3 000 рублей, в «Престиже» — 6 000 рублей.

Программа «Классик» позволяет клиенту выбрать следующие варианты:

  • Пакет лояльности № 1 — cash-back на авто и развлечения — 5%.
  • Пакет лояльности № 2 — cash-back на бакалейные магазины и супермаркеты — 2%.

В Программе «Престиж» клиент может выбрать один из вариантов наполнения:

  • Пакет лояльности № 1 — cash-back на авто и развлечения — 6%, начисление на остаток по карте в рублях — 3% годовых.
  • Пакет лояльности № 2 — cash-back на бакалейные магазины и супермаркеты — 2%, начисление на остаток по карте в рублях — 2% годовых.

В рамках Программы лояльности «ВИП» клиенту начисляется cash-back 7% за оплату услуг АЗС, кафе, ресторанов и развлекательных заведений, а также 4% годовых на остаток на счете в рублях. Также бесплатно доступны срочное оформление карты или экстренная замена карты Банком, консьерж сервис Premium. В зависимости от вида карты — программы лояльности Платежной системы МИР или сервисы Платежной системы Visa (медицинская и юридическая поддержка, скидки и спец. предложения, страхование покупок, расширенная гарантия).

Преимущества зарплатных карт Банка «Приморье»:

  • Бесплатное оформление и обслуживание основной и дополнительной карты.
  • Выдача наличных в банкоматах любых банков без комиссии (лимитировано количество операций в месяц).
  • Бесплатные переводы в другие банки по Системе быстрых платежей (до 100 000 руб. в месяц).
  • Бесплатный SMS-сервис, Мобильный банк, Интернет-банк для совершения платежей и переводов.
  • Возможность установки собственного ПИН-кода для карты в банкомате.
  • Широкая сеть банкоматов и терминалов банка по Приморскому краю.
  • Программы лояльности и сервисы платежных систем.
  • Премиальный уровень карт.

Программы лояльности подключаются бесплатно. По программе «Классик» предусмотрено бесплатное обслуживание при совершении покупок по карте на сумму от 20000 руб. в месяц, по программе «Престиж» — от 25 000 руб. в месяц. При меньшей сумме покупок обслуживание карты составит 72 руб. в месяц. Стоимость Программы «ВИП» — 500 рублей в месяц.

При оформлении зарплатной карты без программы лояльности клиент не получает cash-back, также не будет бесплатного снятия наличных в чужих банкоматах (в отличие от карт с Программами лояльности). При этом клиент может так же бесплатно пользоваться услугами SMS-сервиса и Интернет-банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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