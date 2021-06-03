Банк «Приморье» обновил линейку зарплатных карт и Программ лояльности к ним. Клиентам доступны Программы «Классик», «Престиж» и «ВИП». Также можно оформить зарплатную карту и без подключения программы лояльности. Для карт, выпущенных после 1 июня 2021 года, увеличен и срок действия — до 5 лет.
— В программах «Классик» и «Престиж» клиенты могут выбрать один из двух вариантов наполнения пакетов лояльности, в зависимости от того, какие траты они совершает чаще всего, — комментирует начальник Управления карточного бизнеса Банка «Приморье» Сергей Колеев. — Можно выбрать пакет лояльности с
Программа «Классик» позволяет клиенту выбрать следующие варианты:
- Пакет лояльности № 1 —
cash-backна авто и развлечения — 5%.
- Пакет лояльности № 2 —
cash-backна бакалейные магазины и супермаркеты — 2%.
В Программе «Престиж» клиент может выбрать один из вариантов наполнения:
- Пакет лояльности № 1 —
cash-backна авто и развлечения — 6%, начисление на остаток по карте в рублях — 3% годовых.
- Пакет лояльности № 2 —
cash-backна бакалейные магазины и супермаркеты — 2%, начисление на остаток по карте в рублях — 2% годовых.
В рамках Программы лояльности «ВИП» клиенту начисляется
Преимущества зарплатных карт Банка «Приморье»:
- Бесплатное оформление и обслуживание основной и дополнительной карты.
- Выдача наличных в банкоматах любых банков без комиссии (лимитировано количество операций в месяц).
- Бесплатные переводы в другие банки по Системе быстрых платежей (до 100 000 руб. в месяц).
- Бесплатный
SMS-сервис, Мобильный банк, Интернет-банкдля совершения платежей и переводов.
- Возможность установки собственного
ПИН-кодадля карты в банкомате.
- Широкая сеть банкоматов и терминалов банка по Приморскому краю.
- Программы лояльности и сервисы платежных систем.
- Премиальный уровень карт.
Программы лояльности подключаются бесплатно. По программе «Классик» предусмотрено бесплатное обслуживание при совершении покупок по карте на сумму от 20000 руб. в месяц, по программе «Престиж» — от 25 000 руб. в месяц. При меньшей сумме покупок обслуживание карты составит 72 руб. в месяц. Стоимость Программы «ВИП» — 500 рублей в месяц.
При оформлении зарплатной карты без программы лояльности клиент не получает