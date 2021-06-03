Более 30 нарушений особого противопожарного режима выявлены в Иркутской области

Вынесено 8 постановлений на сумму 29 тыс. руб., сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Также в целях профилактики пожаров проведено 7186 подворовых обходов. Мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктировано 12670 человек. Проведено 739 рейдов и патрулирований, в ходе которых проверено 64 места проживания неблагополучных семей с охватом 197 человек.

Проинструктированы 232 человека, находящихся в социально опасном положении. Обследовано 76 мест проживания многодетных семей.

Напомним, что сейчас в Иркутской области действует запрет на посещение лесов при наступлении средних и высоких классов пожарной опасности, в том числе и в охотугодьях, запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне.