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Пожарную проверку прошли 672 детских лагеря Иркутской области

Особое внимание уделяется детским лагерям, находящимся в лесу и на берегу водоемов, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

На контроле – наличие и исправность автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и противодымной зашиты, первичных средств пожаротушения, готовность путей беспрепятственной эвакуации, состояние противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним.

Так, в последних числах мая была проведена проверка «Лазурного» – лагеря, находящегося в Курминском заливе Иркутского водохранилища. Объект расположен в лесном массиве в отдалении от городской черты. На протяжении нескольких лет здесь организовано дежурство собственной добровольной пожарной команды, на вооружении которой – пожарный автомобиль.

Главная достопримечательность – дом, где постоянно дежурят добровольцы. Внутри – пожарное депо в миниатюре: кровати для отдыха бойцов, пульт связи с кнопкой включения оповещения, рации. Здесь же – хранилище огнетушителей, в том числе ранцевых, ведь основная опасность – окружающий лес, из которого может прийти огонь.

В 2021 году планируется открытие 762 организаций отдыха детей и их оздоровления: 11 стационарных лагерей на базе санаториев, 12 палаточных лагерей, 675 лагерей с дневным пребыванием детей, 52 загородных оздоровительных лагеря, 12 лагерей труда и отдыха.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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