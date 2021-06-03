Экологические акции пройдут в Иркутской области

5 июня в России отмечается День эколога, сообщают администрации области.

Массовые мероприятия по уборке мусора проведут на водоемах Иркутской области. Так в 10 утра акции состоятся в поселке Еланцы в Ольхонском районе, а также на 61-ом км Байкальского тракта и на Чертугеевском заливе (в районе ЖК «Символ»).

В это же время начнутся масштабные работы по ликвидации несанкционированной свалки изношенных резиновых шин на 15-ом км. Байкальского тракта, расчисткой дна озера займутся водолазы в городе Байкальске и в районе памятника регионального значения «Слюдянское озеро».