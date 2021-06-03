Открытый набор в педагогические классы стартовал в Иркутске

Новый муниципальный проект стартует в общеобразовательных организациях области со следующего учебного года. Об этом рассказали в департаменте образования администрации города Иркутска.

– Целью проекта является создание условий для осознанного выбора обучающимися профессии педагога. Это не просто предпрофессиональная подготовка психолого-педагогической направленности, это еще и возможность увидеть профессию педагога изнутри, познакомиться с её особенностями, получить первичные навыки, попробовать себя в роли учителя, наставника, вожатого, – отметил начальник департамента образования администрации города Олег Ивкин.

С первого сентября педагогические классы откроются в школах №15, 23 и гимназии №2. Подать заявку могут также ученики других иркутских школ.

Попадут в профильный класс выпускники 9 класса, имеющие аттестат об основном общем образовании, проявляющие склонность к профессии педагога. Учитывается их общественно-педагогическая активность, организационные и коммуникативные способности, достаточный уровень учебной подготовки для дальнейшего получения профессионального педагогического образования.